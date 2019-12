Akkoord over nieuwe cao voor personeel ziekenhuizen

In het akkoord zijn twee structurele loonsverhogingen afgesproken van in totaal 8 procent; 5 procent per 1 januari 2020 en 3 procent per 1 januari 2021. Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1.200 euro over 2019, naar rato van hun dienstverband. Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerlingsalarissen verhoogd met 10 procent. Ook de stagiairs gaan er in loon op vooruit. Zij zien hun maandelijkse vergoeding met 65 euro stijgen en komen uit op 400 euro.