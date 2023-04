Akkoord over klimaat: geld voor zonnepanelen op huurhuizen en isolatie slechte wijken

Het kabinet neemt extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen die het kabinet zichzelf heeft gesteld. Binnen de regeringscoalitie leek de spanning de afgelopen weken fors op te lopen, maar gisteravond laat werd er een akkoord gesloten waar alle vier de regeringspartijen zich in konden vinden.

In totaal neemt het kabinet 120 aanvullende maatregelen. Zo trekt het 425 miljoen euro uit om huizen in zogeheten kwetsbare wijken (waar veel mensen met lagere inkomens wonen in vaak tochtige huizen) beter te isoleren. Daarnaast komt er 100 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen op huurhuizen.

Autorijden duurder

De vier partijen waren het de afgelopen weken vooral oneens over plannen om het autorijden ‘klimaatvriendelijker’ te maken. Afgesproken is dat benzine en diesel meer moeten worden bijgemengd met biobrandstoffen. Daardoor gaat de literprijs benzine volgens bronnen rond het kabinet met gemiddeld 1 cent omhoog.

Daarnaast wordt de aanschaf van nieuwe auto's duurder: de aanschafbelasting (bpm) stijgt met zo'n 200 euro. Daar wordt de subsidieregeling verlengd voor de aankoop van tweedehands elektrische auto's. De komende zes jaar wordt daar telkens 100 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

Quote In 2050 moet ons land helemaal ‘klimaat­neu­traal’ zijn. Er moeten extra maatrege­len worden genomen om dat doel te halen

In het regeerakkoord is afgesproken is dat de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 55 procent is teruggebracht, het streven is 60 procent. In 2050 moet ons land helemaal ‘klimaatneutraal’ zijn. In februari berekende een speciale commissie dat er extra maatregelen moeten worden genomen om dat doel te halen. De lijst met maatregelen die die commissie voorstelde, was erg omstreden. Zo stelde het de invoering van een aparte vleesbelasting voor. Veel van die voorstellen neemt het kabinet niet over, omdat ze volgens bronnen rond de onderhandeling niet uitvoerbaar waren of de lasten niet eerlijk verdeelden over de bevolking.

Klimaatfonds

De maatregelen die het kabinet neemt, moeten ertoe leiden dat in 2030 bovenop de al geldende klimaatmaatregelen nog eens 22 megaton CO2 minder wordt uitgestoten. Daarmee wordt wel het doel gehaald dat de commissie voorstelde, alleen op een andere manier. Daarvoor zet het kabinet vooral in op subsidies. Er wordt in totaal 22 miljard euro uit het klimaatfonds gehaald, dat ervoor bedoeld is de CO2-doelen te halen.

De industrie moet in totaal 5,2 megaton CO2 extra besparen, elektriciteitscentrales bijna 4 megaton, de sectoren mobiliteit (auto's) en landbouw eveneens 4 megaton (onder andere door inkrimping van de veestapel) en de zogeheten gebouwde omgeving moet 1,4 megaton CO2 minder uitstoten in 2030. En dan is er nog een post ‘overige’ van 3,24 megaton.

Onder die laatste post valt onder andere een herziening van het belastingstelsel. Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar burgers over de eerste 800 kuub gas dat ze verbruiken minder energiebelasting betalen. Is het gebruik hoger, dan stijgt de energiebelasting ook stapsgewijs. Op die manier hoopt het kabinet huishoudens te stimuleren energie te besparen. Nu gebruikt een huishouden volgens het Nibud per jaar gemiddeld 1200 kuub gas.

Plastic

Elektriciteitscentrales moeten vanaf 2035 helemaal klimaatneutraal zijn, is afgesproken. Afvalcentrales moeten fors minder CO2 gaan uitstoten en moeten onder andere verplicht het plastic scheiden, zodat dat kan worden hergebruikt. Bij de verbranding van plastic komt veel CO2 vrij. Voorts moeten gasleveranciers verplicht een bepaalde hoeveelheid ‘groen gas’ leveren aan hun klanten. Groen gas is gas dat onder andere wordt opgewekt met de verbranding van mest of afval.

Een van de voorstellen van de commissie die het kabinet niet overneemt is de verplichting voor leasemaatschappijen om vanaf 2025 hun hele wagenpark te elektrificeren. In plaats daarvan worden werkgevers verplicht om de CO2-uitstoot van dienstreizen te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om de trein te pakken of vaker thuis te laten werken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: