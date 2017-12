Agent straks continu gescreend

Dat staat in een conceptwet die is voorgelegd aan deskundigen. Met de nieuwe regels hoopt het ministerie van Justitie en Veiligheid de corruptie bij de politie in te dammen. De afgelopen jaren bleken medewerkers informatie door te sluizen.



Door de nieuwe regels komen agenten straks onder continue screening te staan. Nu nog wordt alleen bij de sollicitatie en op gezette tijden gekeken of iemand vatbaar is voor chantage of omkoping. Als een agent op enige wijze zelf met justitie in aanraking komt, gaat er straks alarm af bij diens baas. Nu is dat niet zo. ,,Het huidige screeningsbeleid is een momentopname.’’