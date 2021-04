Afserveren van Rutte levert Segers pislinke reacties op: ‘Partijen lijken vergeten dat ze jaren samenwerkten’

Slotsom ‘bezin­nings­week­ein­de’: D66 en CDA sluiten Rutte (nog) niet uit, Christen­Unie en SP doen dat wel

5 april Het is een bende in Den Haag, ook na wat een paasweekeinde vol bezinning had moeten zijn. Een nieuwe informateur moet de formatie – heel langzaam, is de verwachting – vlot trekken. Wat zijn de opties?