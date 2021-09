Afghanistandebat uitgesteld, Kamer wil meer informatie

VideoHet kabinet wacht vandaag een zwaar debat over de evacuatieoperatie in Afghanistan. Pas gisteravond laat kwam het demissionaire kabinet met antwoorden op zo’n vijfhonderd vragen van de Tweede Kamer en de laatste stand van zaken. Daarom is het debat uitgesteld tot in elk geval 14.00 uur.

Ook wil de Kamer na onthullingen van de Volkskrant (zie kader) dat het kabinet de correspondentie tussen ministerie en de ambassade in Kaboel vrijgeeft. Kamerlid Pieter Omtzigt, terug na ziekteverlof, wil ook alle draaiboeken over Afghanistan van het kabinet zien. Om 14.00 komt de Kamer opnieuw bijeen om te kijken of het debat dan al gevoerd kan worden.

Uit de stukken die gisteravond naar de Kamer gingen, blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 23.000 mails van mensen of groepen mensen heeft ontvangen die weg willen uit Afghanistan. Maar het kabinet wil alleen nog ‘een bijzondere inspanning’ leveren om ongeveer zeventig Afghanen die een link hebben met Nederland te helpen bij hun evacuatie.

Ook Nederlanders en tolken worden nog geholpen, schreef het kabinet gisteravond laat aan de Kamer. Er zijn ‘waarschijnlijk’ 22 tolken in Afghanistan achtergebleven. Eerder stelde het ministerie van Defensie dat het om 28 tolken zou gaan. Met ‘een deel’ van die 22 is nog contact, schrijft het kabinet.

Tijdens de evacuatie zijn 436 tolken en anderen die voor een internationale militaire missie of politiemissie in Afghanistan hebben gewerkt, inclusief hun gezinsleden, naar Nederland gekomen. Vandaag wordt een groep van vijftig Nederlanders en Afghanen, die over land Pakistan heeft bereikt, met een Nederlands vliegtuig opgehaald uit Islamabad.

Politiek verslaggever Hans van Soest sprak eerder over het debat over de evacuatieoperatie in Afghanistan:

De Tweede Kamer wil vandaag in een debat horen wat het kabinet gaat doen voor evacués die gestrand zijn in Afghanistan, maar het kabinet geeft nu al aan niet iedereen te kunnen helpen. Ook zal de Nederlandse evacuatiemissie worden onderzocht door een ‘onafhankelijke externe commissie’. Dat is ook een wens van de Tweede Kamer.

Sinds de Amerikaanse troepen op 31 augustus Afghanistan verlieten, wordt er niet meer op grote schaal geëvacueerd. Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie zegt het kabinet dat dit ook niet meer zal gebeuren, terwijl de Tweede Kamer in augustus een motie aannam die stelt dat Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt of gevaar lopen door hun werk als mensenrechtenactivist recht hebben op asiel in ons land. Een aantal partijen wil dat die motie hoe dan ook wordt uitgevoerd.

Volledig scherm (VLNR) Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid © ANP

Ambassade vroeg tevergeefs om evacuatie lokaal personeel De Nederlandse ambassade in Kaboel vroeg al sinds het voorjaar van 2020 meermaals om lokaal ambassadepersoneel, dat soms al twintig jaar voor de Nederlandse post werkte, te evacueren. Het kabinet besloot daar pas toe op 14 augustus, een dag voor de val van de Afghaanse hoofdstad. Dat schrijft de Volkskrant vandaag op basis van correspondentie tussen de ambassade en het ministerie. Kort voor de taliban Kaboel innamen, stond het kabinet het niet toe dat alle inwonende gezinsleden van ambassademedewerkers mee mochten naar Nederland. Uit correspondentie tussen de ambassade en Buitenlandse Zaken zou blijken dat van de zestig mensen die de ambassade aandroeg, maar drie mensen mee mochten. Ambassadeur Caecilia Wijgers mocht die zelf aanwijzen. Dat weigerde ze. ‘Onze collega’s zullen hun dierbaren niet achterlaten’, schrijft ze op 12 augustus aan de leiding van het ministerie. Na de val van Kaboel kwam de hele groep, inclusief zestig gezinsleden, alsnog op de Nederlandse evacuatielijst. Volgens het ministerie werd op 9 juli wel besloten lokaal personeel te evacueren ‘indien de situatie verslechtert’, maar waren de medewerkers nog nodig voor de afhandeling van de tolkenregeling.



