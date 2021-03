Afgekeurde poststemmen tellen tóch mee: minister Ollongren verandert procedure

Ouderen hebben twee enveloppen thuis gekregen: een stemenvelop én een retourenvelop. Het was de bedoeling dat kiezers hun ingevulde stembiljet in de stemenvelop deden, waarna ze die envelop sámen met hun stempas in de retourenvelop stopten. Die envelop kon vervolgens op de post. Maar een deel van de ouderen heeft hun stempas óók in de stemenvelop gedaan.



In een reportage van de NOS was gisteren te zien dat tellers in het Brabantse Bernheze de stemenvelop openden, om zo de stempas eruit te halen. ,,Ik heb deze weer dichtgeplakt voor het stemgeheim’’, zei een teller. Even later greep een ander stembureaulid in: ,,Nee, nee, nee, jullie mogen die nooit openmaken.’’ Zondagavond stuurde het ministerie nog nieuwe instructies naar gemeenten, waardoor de verwarring en onduidelijkheid alleen maar groter werd.