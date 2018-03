'Afgedankte' LPF'ers ineens populair

Weggelachen, afgedankt en uitgezwaaid, waren ze. Al die LPF’ers die het na de moord op Pim Fortuyn zonder hem moesten rooien en het gekissebis in Balkenende-I nooit meer te boven kwamen. Hun partij bloedde dood, politieke carrières waren geknakt.



Althans, zo het leek het. Want bij de gemeenteraadsverkiezingen beleeft een hele serie Fortuynisten een revival, zo blijkt uit de uitslagen. Wat te denken van Pims woordvoerder (‘Ik heb een lijntje’) Mat Herben, die in de gemeenteraad van Montfoort is verkozen. Of van Pims voormalige chauffeur Hans Smolders, die in Tilburg zelfs de grootste partij wordt, met zijn Lijst Hans Smolders. Eenzelfde truc flikte voormalig fractieleider Gerard van As in Alphen aan den Rijn, met zijn Nieuw Elan. Om nog maar te zwijgen van de afdelingen LPF Westland en LPF Eindhoven. Alleen LPF-asielminister Hilbrand Nawijn met zijn Lijst Hilbrand Nawijn moest in Zoetermeer een zetel inleveren, maar hoort nog altijd bij de grootste partijen daar. En vaandeldrager blijft Joost Eerdmans, die met Leefbaar Rotterdam nummer één bleef.