Advies: hervat onderzoek naar herkomst mogelijke naziroofkunst en informeer nabestaanden actief

Alle kunst die de nazi’s roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog moest, conform de droom van Hitler, in het Führermuseum komen te hangen. In plaats daarvan brachten de geallieerden na de oorlog een deel van die kunst terug naar het land van herkomst. Zo landde in oktober 1945 een vliegtuig met 26 schilderijen van Rembrandt, Rubens en Steen in Nederland. Met dank aan de toenmalige generaal en latere president Eisenhower.