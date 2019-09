Achterban Partij voor de Dieren ziet gedroomde opvolger Thieme nog niet

Thieme verlaat per 8 oktober de Tweede Kamer. Zittend Kamerlid Esther Ouwehand wordt voorlopig fractievoorzitter. Of Ouwehand – die in 2006 samen met Thieme in de Kamer kwam – ook de nieuwe lijsttrekker wordt bij de komende verkiezingen, moet nog blijken.



Volgens het EenVandaag Opiniepanel heeft 71 procent van de Partij voor de Dieren-kiezers er vertrouwen in dat Ouwehand het goed zal doen de komende tijd. Maar op de vraag of ze ook de volgende lijsttrekker moet worden, zegt slechts 42 procent ‘ja’. Het merendeel heeft nog geen voorkeur.



Ouwehand is een ervaren debater, maar binnen de partij wordt bijvoorbeeld de jonge senator Christine Teunissen (34) ook gezien als toekomstige kandidaat voor het partijleiderschap. Nadeel voor haar is dat ze niet in de Tweede Kamer zit en dus niet nu al als fractievoorzitter kan werken aan haar naamsbekendheid.