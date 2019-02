Achterban CDA blaft niet alleen, maar bijt nu ook

Op het CDA-congres in Amsterdam hoopt Sybrand Buma morgen de nare smaak weg te spoelen van misschien wel de moeilijkste middag van zijn politiek leiderschap. Het is nog maar drie maanden geleden dat op het matig bezochte partijcongres in de Groningse Suikerfabriek pijnlijk zichtbaar werd hoe de CDA-leider op het podium langzaam zijn beheersing verloor tegenover een ontevreden achterban.