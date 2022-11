Acht leden kabinet maken volgende maand excuses slavernijverleden

Hoekstra na drie uur uit schuilkel­der Kiev: ‘Onderweg kregen we het signaal dat er met raketten werd geschoten’

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die tijdens zijn bezoek aan Oekraïne geconfronteerd werd met beschietingen op hoofdstad Kiev, is daardoor extra gemotiveerd om door te gaan met hulp aan Oekraïne. ,,Dit is alleen maar een grote motivator om schouder aan schouder te blijven staan", zei hij vanuit een schuilkelder in Kiev. Rond 17.30 uur kon de Nederlandse delegatie de schuilkelder verlaten.

16 november