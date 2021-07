Aantal kandidaatvoorzitters PvdA gestegen tot vijf

Roopram werd geboren in Den Haag, en groeide op in een Surinaams-Hindoestaans gezin waar veel over politiek werd gesproken. Haar oom was vicepremier van Suriname. In 2001 werd ze gekozen tot Miss Universe Nederland. Acht jaar later kwam Roopram in de gemeenteraad voor de PvdA waar ze nu wethouder is, onder meer van jeugdzaken, en strijdt tegen armoede.