Aangifte tegen Dion Graus (PVV) van de baan

Joyce Schmeitz –nog steeds medewerker van de partij in de Tweede Kamer- zei eerder dat zij zich voor Graus moest prostitueren. Graus ontkende dit stellig en zei dat de vriendin juist ‘psychische problemen’ had. Op 17 oktober vorig jaar deed ze daarom aangifte tegen Graus. Maar op 6 februari deed hij weer ‘tegenaangifte’. ,,Recent hebben beide partijen om hun moverende redenen aan het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt de aangiften te laten rusten,’’ laat justitie weten. ,,Het Openbaar Ministerie respecteert dat standpunt. Het onderzoek is dan ook gesloten.”

Vertrouweling

Bovendien was de openlijk uitgevochten ruzie gênant, omdat Schmeitz ook als rechterhand werkte van haar echtgenote Graus. Ze was de persoonlijk assistent die letterlijk ging waar Graus was. Soms om bezoekers te begeleiden, spreekteksten voor te bereiden en heel vaak: om foto’s en video’s te maken van waar man Graus mee bezig was.

Ex

Toch was het niet de eerste keer dat Graus in opspraak was geraakt. Een eerdere ex beschuldigde Graus er al eens van dat hij haar keel had dichtgeknepen en gedreigd had ‘een vuurwapen tussen haar wenkbrauwen te zetten’. De zaak liep spaak op gebrek aan bewijs, maar in een uitgelekt bericht van justitie was te lezen dat de hoofdofficier dat achteraf toch ‘een verkeerde beslissing’ vond. Daarvoor al had een Belgische vriendin van Graus aangifte gedaan van belaging en stalking. Ook die zaak draaide uiteindelijk op niets uit.