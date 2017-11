In het hoger beroep over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak hebben de advocaten van PVV-leider Geert Wilders zojuist een paar ‘overwinningen’ geboekt.

In het hoger beroep over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak hebben de advocaten van PVV-leider Geert Wilders zojuist een paar ‘overwinningen’ geboekt. Zo zal de massa-aangifte tegen Wilders toch tegen het licht gehouden worden. En wil het hof dat een aantal getuigen toch gehoord wordt: onder anderen Tom Zwart (hoogleraar mensenrechten) en Afshin Ellian (hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap).

Over die aangifte was tijdens het eerste proces vorig jaar al veel te doen: mensen zouden gepusht zijn aangifte te doen, er zouden door de politie aangifteformulieren 'voorgedrukt' zijn, en de politiek zou aangiften hebben aangemoedigd: onder andere in Nijmegen zou dat gebeurd zijn. In het eerste proces wees de rechtbank onderzoek naar het 'aangiftecircus' nog af: het is opmerkelijk dat het hof onderzoek nu wel nodig vindt.

Ras

Hoogleraar Tom Zwart wordt gevraagd onderzoek doen naar de uitleg van het begrip ‘ras’ in het Europees mensenrechtenverdrag. Daar is bij de eerdere rechtszaak flink over gesteggeld: de advocaten van Wilders beweerden dat er geen sprake was van rassendiscriminatie omdat de door Wilders benoemde Marokkanen geen 'ras' zijn. Professor Ellian moet zich gaan buigen over de vraag of Wilders uitspraak strafbaar was of een relevante, politieke bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Er komt ook een andere deskundige langs: iemand die het hof zelf heeft uitgezocht; Antoine Buyse (hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief). Buyse moet het hof gaan bijpraten over de botsing tussen die twee fundamentele grondrechten die in dit proces ter discussie staan: de vrijheid van meningsuiting of het verbod op discriminatie.

Kort

Dat heeft het Hof vanochtend in de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol bepaald. Een groot aantal onderzoekswensen – zoals het nader horen van mensen die aangiften hebben gedaan- werd wel afgewezen. Volgens het hof is dat niet noodzakelijk. Het was vanochtend maar een korte sessie: het hof had amper dertig minuten nodig om op alle onderzoekswensen van de advocaten van Wilders in te gaan. De zaak wordt pas volgend jaar inhoudelijk behandeld: in mei 2018.