‘65.000 briefstemmen niet meegeteld, 70+’ers stuurden lege retourenveloppen op’

De NOS en de Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een digitaal transparante overheid, onderzochten de processen-verbaal van de vooropening van de briefstemmen. De meestgemaakte fout door de kiezers is dat de ‘stempluspas’ niet was meegestuurd. Daarnaast zat in veel enveloppen helemaal geen stembiljet.

Bij de einduitslag van de verkiezingen meldde de Kiesraad dat 0,29 procent van de briefstemmen ongeldig was verklaard. Er was echter niet bekeken hoeveel briefstemmen er al afvielen voordat het tellen begon. Dat deel ‘terzijde gelegde stemmen’ blijkt nu 6 procent te zijn. Vanwege corona had het kabinet bij de afgelopen verkiezingen 70-plussers de mogelijkheid gegeven om ook per post hun stem uit te brengen.

Toen bleek dat er veel lege enveloppen werden opgestuurd door 70+’ers besloot Demissionair minister Ollongren de regels voor het briefstemmen te veranderen. Gemeenten mochten vanaf dinsdag 16 maart ook de stembiljet-envelop openen om te kijken of een stempluspas per ongeluk daarin was gestopt. Ook de terzijde gelegde briefstemmen van de eerste dag werden door alle gemeenten opnieuw gecontroleerd.

Ouderenbond

De ouderenbond ANBO is erg boos dat de stemmen niet zijn meegeteld. In een reactie zegt de ANBO van tevoren al te hebben gewaarschuwd dat het fout zou gaan omdat de procedure erg ingewikkeld was.

,,Briefstemmen is nieuw en dan gaan er dingen fout”, aldus ANBO-directeur Anneke Sipkens. ,,Maar mensen hebben er recht op om te weten of hun stem wel of niet is meegeteld. Dat moet je gewoon eerlijk vertellen. Nu lijkt het alsof de minister zaken onder de pet houdt. Dat is onacceptabel.”

De bond vond de hele stemprocedure al voorafgaand aan de verkiezingen te ingewikkeld en de voorlichting erover onvoldoende. ,,Een ongeluk dat je al van verre ziet aankomen.”

