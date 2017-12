50Plus wil referendum over aflosboete voor huizenbezitters

Missie Nederlandse militairen in Mali is 'weer op orde'

4 december Nederlandse militairen kunnen ‘vol vertrouwen’ weer overal in Mali missies uitvoeren. Alle verdachte munitie is vernietigd en de medische zorg is op orde. Dat stelde minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag tijdens een debat over de verlenging van de Nederlandse missie.