50Plus: Verplichte cursus voor rijden met scootmobiel

Het aantal scootmobielen in het straatbeeld neemt sterk toe. In 2013 reden er al zo'n 250.000 rond. Schatting is dat dat er in 2030 misschien wel 600.000 kunnen zijn. In 2016 vielen er 38 verkeersdoden in gemotoriseerde invalidenvoertuigen.



,,Het is geweldig dat mensen mobiel blijven, maar gezien het aantal genoeg reden om hier aandacht aan te besteden", aldus Kamerlid Corrie van Brenk. ,,Te vaak gebeurt het dat een scootmobiel bij wijze van spreken zo voor de deur wordt gezet. Hier is het sleuteltje, dit is de rem, dit is de gashendel en veel succes ermee! Mensen worden nergens op getoetst."



Regels

Een scootmobiel kan zich met 30 km/u voortbewegen. Het is een machine die je moet kunnen bedienen, en er bestaan speciale regels voor.



50Plus vindt het ook te overwegen om met bepaalde intervallen een opfriscursus verplicht te stellen. En het is volgens de partij goed om het gebruik van spiegels te verplichten, net als een hoor- en zichttest.