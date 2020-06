3078 Kamervragen en meer dan de helft werd niet op tijd beantwoord

Verzeke­raar CZ: stappen tegen Fo­rum-Statenlid na kwetsende tweet

6 juni Verzekeraar CZ heeft afstand genomen van een kwetsende tweet van Martin Bos, Statenlid van Forum voor Democratie in Zeeland. Die blijkt ook lid te zijn van de ledenraad van CZ. Bos verspreidde op Twitter een gerucht over Femke Halsema en gebruikte daarbij een foto van mensen met het syndroom van Down.