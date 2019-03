'21 gevangenen waren onterecht op vrije voeten’

In dertien gevallen ging het om veroordeelden die nog niet in de laatste fase van hun celstraf zaten. Bij acht mensen ontbrak er bijvoorbeeld een ‘risicotaxatie’, schrijft Dekker in een brief aan de Kamer. Van alle 21 zijn de vrijheden inmiddels opgeschort of ingetrokken.



Uit het onderzoek van de inspectie naar Michael P., dat vanmorgen gepresenteerd werd, blijkt dat alles wat er fout kon gaan, ook fout ging. Zo werden hem te vroeg verlof en vrijheden gegeven en is zijn zedenverleden te weinig meegenomen bij zijn behandeling, concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De ‘veiligheidsrisico’s voor de samenleving waren onvoldoende ingeschat’, is de snoeiharde conclusie.



Dekker erkent dat er grove fouten zijn gemaakt en heeft inmiddels in een persoonlijk gesprek excuses gemaakt aan de familie van Anne Faber.



,,Deze conclusies zijn glashelder en schetsen een pijnlijk beeld’’, aldus Dekker. ,,Dit moet enorm zwaar zijn voor de nabestaanden van Anne Faber. Geen enkele maatregel gaat hun verdriet wegnemen. Maar de opdracht is duidelijk: ik zal er alles aan doen om de samenleving zo goed mogelijk te beschermen en lessen te trekken uit gemaakte fouten.’’