1675 kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst sinds 2015

Ook vorig jaar zijn er kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst, stelt het CBS. Vorig jaar meldde de instantie dat tussen begin 2015 en eind 2020 in totaal 1115 kinderen van toeslagenouders uit huis waren geplaatst. Dat aantal is in 2021 verder opgelopen naar 1675. Het merendeel is of terug of inmiddels volwassen, maar van hen zijn er 555 nog niet thuis.

Volgens een woordvoerder van het CBS zijn er ook wel kinderen in 2021 uit huis geplaatst, maar wordt de toename tot 1675 voor een groot deel veroorzaakt doordat het statistiekbureau nu nieuwe cijfers heeft over de jaren daarvoor.

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft beloofd alle dossiers van deze kinderen met voorrang te laten behandelen om te zien of zij met hun ouders kunnen worden herenigd. De aandacht die dat vraagt, zal weer ten koste gaan van anderen die wachten op jeugdzorg, erkende hij.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het probleem. Partijen vinden dat het veel te lang duurt voor al die dossiers zijn afgehandeld. ,,Nadat de regering over het schandaal is gevallen, is het aantal uit huis geplaatste kinderen van slachtoffers in het toeslagenschandaal in het daarop volgende jaar dus toegenomen’’, reageert Kamerlid Pieter Omtzigt. SP-leider Lilian Marijnissen noemt de nieuwe cijfers ‘een drama’. ,,Getroffen in het toeslagenschandaal en letterlijk alles kwijt, zelfs je kind. Het kabinet-Rutte maakte een doorstart, maar deze gezinnen zitten nog steeds in de ellende.’’

Kritiek

Er is al jaren kritiek op het hoge aantal kinderen dat in Nederland door jeugdbescherming (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst. Vaak gebeurt dat na goedkeuring van de rechter, soms stemmen ouders er zelf mee in. Het aantal schommelt al jaren rond de 40.000 kinderen.

Het probleem kreeg vorig jaar extra aandacht in de nasleep van de Toeslagenaffaire. Het CBS meldde dat het aantal kinderen van gedupeerde ouders was oververtegenwoordigd in de cijfers van het aantal uithuisplaatsingen. Dat getal kwam uit een datavergelijking; wie de kinderen zijn en waarom zij zijn weggehaald, is niet helder. Schulden alleen zijn geen reden om een kind bij de ouders weg te halen, stelt het kabinet, maar ze kunnen wel de oorzaak zijn van andere problemen, zoals een vechtscheiding.

Het CBS benadrukt dat de onderzoekers geen zicht hebben op ‘de keten van gebeurtenissen rondom de uithuisplaatsing en de problemen met toeslagen in deze gezinnen, de relaties daartussen of de volgorde ervan in de tijd'. Ook beschikt het CBS beschikt niet over informatie waar het kind gaat wonen na afloop van de uithuisplaatsing.