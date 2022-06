1,2 miljard euro voor wegen en openbaar vervoer naar nieuwbouwwijken

De nieuwbouwwijken die geld krijgen kennen geen problemen met stikstof, woningen kunnen dus relatief eenvoudig gebouwd worden. Projecten liggen verdeeld over het hele land, van de Randstad tot Oost- Noord- en Zuid-Nederland. Voorbeelden liggen in de regio's Amsterdam, Utrecht, Nijmegen-Arnhem, Zwolle en Groningen-Assen. In totaal gaat het om 135.000 huizen.

De 1,2 miljard euro maakt deel van de de 7,5 miljard euro die in het Regeerakkoord werd uitgetrokken om grootschalige woningbouwlocaties komende tien jaar bereikbaar te maken. Volgens Harbers, De Jonge en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) is echter haast geboden. De eerste 1,2 miljard wordt daarom nu al snel uitgegeven.

Ze wijzen op het grote woningtekort. Tot 2030 moeten er 900.000 woningen bij komen, jaarlijks 100.000 stuks. Die woningen moeten echter goed bereikbaar zijn en dat vergt de aanleg van wegen, rotondes, fietsroutes, deelvervoer, mobility hubs en aanpassingen rond bus- en treinstations.

Goed bereikbaar

,,Mensen die straks een nieuw huis hebben, willen natuurlijk ook graag hun kinderen makkelijk naar school of de sportclub brengen en naar het werk of familie en vrienden kunnen reizen”, stelt minister Harbers. ,,Nieuwe woningen moeten daarom goed bereikbaar zijn, omdat ergens wonen alleen aantrekkelijk is als je er goed kunt komen met auto, OV en fiets. .”

Volgens minister De Jonge (Volkshuisvesting) wordt met het geld een grote stap gezet om de jaarlijkse woningbouw te versnellen naar 100.000 woningen per jaar. ,,Alle mogelijkheden om tot een versnelling te komen grijpen we aan om sneller meer betaalbare woningen te bouwen.”

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur): ,,Van Goes tot Enschede investeren we in lokale oplossingen voor goed openbaar vervoer bij nieuwbouwprojecten. En van Groningen tot Maastricht gaat de schop in de grond voor fietspaden en fietstunnels.” Heijnen stelt dat relatief kleine ingrepen vaak al een groot verschil maken om de bereikbaarheid van nieuwe huizen te verbeteren.

