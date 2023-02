Zeeuwse visser stopt en laat kotter slopen: ‘Er zijn wel wat traantjes gevloeid’

Streektaal - Audio Strandten­te

Wulder mieke ‘n fietstochje lengst de dunen. ‘t Was moôi weer in aolverwehe gienge m’n wat gebruke bie Jan in de strandtente. Dû aole corona-rehels kô je nie naer binne, mâ z’aode ‘t terras zô inhericht dat ‘r toch vee maansen konde zitte. ‘t Was nog moelijk om ‘n plekke te vinden waer of ons mit z’n tweêen konde neerstrieke, want d’r waere d’r eêl vee, die blie waere dat ze op ‘n terrasje wat konde gebruke.

3 augustus