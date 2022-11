Podcast over de zaak-Ichelle: ‘Alsof je het scenario van een horrorfilm hoort’

podcast Podcast de PZC deze week: Alexander wilde met kano naar Kreta, maar strandde in Zeeland

WESTKAPELLE - De vrijwilligers van de KNRM wisten deze week niet wat ze zagen. Voor de kust bij Westkapelle troffen ze een man aan in een kano. Die vertelde dat hij op weg was naar Kreta, maar in de problemen was gekomen.

24 juni