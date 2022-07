Podcast de PZC deze week: ‘Zie je wel, Dauwendaele weer’ - hoe de Middelburgse wijk van het slechte imago probeert af te komen.

VOETBAL VODCAST Voetbal Vodcast #8: ‘Het is lastig om het nu leuk te houden voor voetbal­lers’

VLISSINGEN - Nu de voetbalcompetities tijdelijk zijn stilgelegd, wordt ook voor de PZC Voetbal Vodcast een pauze ingelast. In de achtste aflevering van dit seizoen gaat presentator Juriën Dam in gesprek met verslaggever Barry van der Hooft, die weet dat sommige clubs in groepjes van vier nog wel doortrainen. ,,Alleen is het wel lastig om het nu, zonder partijvormen, leuk te houden voor voetballers.’'

19 oktober