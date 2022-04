Podcast de PZC deze week: ‘Waar is het graf van mijn opa gebleven?’

PODCAST Istvan Bakx eerste gast in podcast ‘De Zeeuwse Selectie’: ‘De volgende dag was die trainer ontslagen’

VLISSINGEN - Het scheelde niet veel, of Istvan Bakx had negen jaar geleden een contract in Engeland getekend. Een deal met Preston North End leek in kannen en kruiken, na een geslaagde stage. ,,Ik speelde een oefenwedstrijd, die we met 3-0 wonnen’’, kijkt Bakx terug. ,,Eén goal, twee assists; het zag er goed uit. Bij Racing Genk had ik geen zicht meer op speeltijd dus ik wilde best naar Engeland.’’

