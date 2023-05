Hoe Zeeuwse bedrijven bellers aan het lijntje houden, soms tot huilens toe

Podcast de PZC deze week: help, de Chinees verdwijnt

Het traditionele Chinese restaurant verdwijnt in rap tempo uit het Nederlandse straatbeeld. Verslaggever Ondine van der Vleuten vertelt in een gesprek met Noortje de Kroo waarom het logisch is dat ‘de chinees’ tussen poffertjes en snert op de lijst met immaterieel erfgoed staat, hoe hard het personeel werkt en waarom we het alleen in Nederland over ‘Chinees-Indisch’ hebben. En trouwens: hoe zit dat met die kalender?