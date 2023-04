Hoe een Zeeuws toprestaurant zijn beide Michelinsterren verloor

Ook verslaggever en culinair recensent Frank Balkenende was verbaasd, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de podcast 'De PZC deze week’ aan Rolf Bosboom. Krijgt Pure C zijn sterren ooit nog terug? Waarom is eigenlijk Michelin zo streng? En hoe terecht is het dat Codium in Goes wel een ster heeft gekregen?