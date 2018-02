Vreemd dat onze regering geen stelling neemt tegen de rare fratsen van Halbe

Minister Halbe Zijlstra loog over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst van de Russische president Vladimir Poetin. De VVD’er, die alleen in het nieuws komt als hij iets stoms doet, had naar eigen zeggen gehoord hoe er werd gefantaseerd over een Groot-Rusland, wat impliciet suggereert dat een militair conflict in die regio niet ondenkbaar is.



Terwijl vicepremier Kajsa Ollongren heeft besloten om met veel bombarie de strijd tegen nepnieuws aan te gaan, blijkt een directe collega zich aan het fenomeen te bezondigen.



Des te vreemder is het dat onze regering geen stelling neemt tegen de rare fratsen van Halbe Zijlstra, maar dat premier Mark Rutte de hele klucht wil vergoelijken door te verklaren dat ‘de inhoud van het verhaal staat, maar dat hij niet had moeten zeggen dat hij erbij was’. Pardon?