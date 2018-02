Stel nieuwe generaties niet bloot aan het gif van sigaretten

COLUMNÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

De verwachting is dat het Openbaar Ministerie later deze week bekendmaakt of er een strafzaak komt tegen de tabaksindustrie, die moedwillig een product fabriceert en verspreidt - sigaretten en sigaren - dat twee derde van de gebruikers de dood injaagt.

Quote Een sigaret moet alleen toegankelijk blijven in cafés, specialistische zaken en andere plekken die louter voor volwassenen bestemd zijn. Özcan Akyol

Vroeger was het stoer om te roken en werd deze bezigheid zelfs aangemoedigd door advertenties op de televisie en in de kranten, maar door voortschrijdend inzicht, bewustwordingcampagnes én rekensommetjes van de medische wereld, zijn we er achter gekomen dat de voordelen niet opwegen tegen alle ellende die een peuk oplevert.

Daarom zien we nu alleen nog maar antireclames.

De mensen van de oude stempel vinden dat ze worden gedemoniseerd, of voelen zich bejegend als een paria, maar het gaat bij ontmoedigingsbeleid toch vooral om de jeugd, die nog steeds vrij eenvoudig toegang heeft tot rookwaren waarvan allang en breed is vastgesteld dat ze niet deugen.

Er zijn inmiddels bedrijven die, al dan niet met zachte dwang, hun verantwoordelijkheid nemen, en de temperatuur in de wetenschap en samenleving goed aanvoelen.

Zo maakten winkelketens Kruitvat en Trekpleister vorige maand bekend dat ze in de nabije toekomst niet langer sigaretten zullen verkopen, omdat deze producten indruisen tegen het imago van de winkels, die toch vooral om gezondheid en verzorging draaien.

Goed besluit. Maar niet genoeg.

In supermarkten bestaan er tegenwoordig schappen met biologisch voedsel, of een keurmerk dat een verantwoord productieproces waarborgt en worden veel suikerhoudende drankjes vervangen door light-versies. Maar in diezelfde ketens zijn rookwaren onverminderd verkrijgbaar.

Of er een rechtszaak tegen de tabaksindustrie komt, moet nog blijken, maar als dat wel het geval is, zal het proces vele jaren duren. Ondertussen vergaren wij steeds meer kennis, waaruit bijvoorbeeld ook blijkt dat jongeren zéér verslavingsgevoelig voor de stofjes zijn.

Commerciële partijen zouden ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen zonder een proces af te wachten. Verban de sigaret uit supermarkten en op andere plekken waar kinderen eenvoudig kunnen komen. Het imago van de vanzelfsprekendheid moet verdwijnen.