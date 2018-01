Hij betoogde dat de partijen op links onze democratie niet respecteerden. Wel grappig om te horen van iemand die Kamerlid is van een partij waar niemand lid van kan worden. Geert Wilders zwaait namelijk al jaren als een potentaat de scepter bij de PVV, iedere dissident met een afwijkende mening wordt monddood gemaakt, of moet het veld ruimen. Kennelijk vindt Martin Bosma deze werkwijze passen bij een democratische partij, die nota bene media, rechters en zelfs wetenschappers criminaliseert omdat ze niet dezelfde reactionaire opvattingen erop nahouden. Van wat ik weet vinden dergelijke praktijken alleen plaats in autocratische samenlevingen als Rusland, Turkije en China.

Daarmee bedoelde hij dat-ie het verschrikkelijk vindt dat al die politiek correcte deugpartijen bepaalde mensen, in dit geval PVV’ers, geen ruimte bieden om te praten over een eventuele samenwerking in de verschillende gemeentes, en dat alleen omdat hun extremistische ideologie niet door iedereen wordt gewaardeerd.



Als er één beweging is die het afgelopen decennium van uitsluiting een businessmodel heeft gemaakt, dan is het wel de landelijke PVV, die geen moslimburgermeesters wil en steevast de loyaliteit van Kamervoorzitter Khadija Arib in twijfelt trekt. En in het leger mogen moslims ook al niet actief zijn.