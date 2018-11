Wie is de beste leraar van Zeeland 2018?

Carlo van Grimberghe is veel meer dan een gymdocent, vindt Marieke. Hij is namelijk ook een ‘heel lieve, leuke, spontane mentor’. Van Grimerghe is zorgzaam, begripvol en hij staat klaar voor zijn leerlingen. ,,Als er thuis iets is gebeurd, mag je naar hem toe komen.” Len vindt Van Grimberghe de beste leraar van het Zwin College. ,,Hij heeft mij heel veel geleerd over hoe ik moet leren en hij is suuuuper aardig.” Van Grimberghe kan soms ook een beetje streng zijn. ,,Maar dat vind ik juist heel goed, want ik kan me niet zo goed concentreren als iedereen aan het praten is.” De gymdocent uit Koewacht is blij met zijn nominatie. ,,Dit is echt een verrassing. Ik zie het als een compliment van de leerlingen.”