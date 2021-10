‘Zouden ze ook de politie hebben gebeld als ik blauwe ogen en een witte huid had’, vroeg hij zich af

column oscar garschagen Hoe emir Tamim bin Hamad al-Thani het grootste sportevene­ment ter wereld kocht, is onthutsend

19 maart Als Freek - ‘Bloed aan de paal’ - de Jonge je vanaf de cover van Voetbal International met priemende ogen aanstaart dan weet je meteen dat er rumoer over een potje voetbal in een of ander onfris land op tilt is. WK Argentinië 1978 revisited , dacht ik gelijk toen ik VI uit het schap plukte om alles te lezen over Oranje dat vandaag wordt geselecteerd door coach Frank de Boer en Fifa Worldcup Qatar 2022. Een WK dat plaatsvindt op een van de heetste plekken op aarde in acht schitterende, luchtgekoelde stadions die met al even luchtgekoelde metro’s zijn verbonden met luchtgekoelde hotels. Sciencefiction in de woestijn.