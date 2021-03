Zijn het geen zeldzame padden die de bouw vertragen, dan zijn het omwonenden

column oscar garschagen Ik kan niet wachten op mijn prikbewijs

20 november De VVD gaat ‘diep nadenken’ over een ‘indirecte inentingsplicht’, beloofde premier en partijleider Rutte zonder in de lach te schieten. Ik wel, want het is niet iedere dag dat de liberaal zich van zijn filosofische zijde laat zien. Heel lang hoeft hij zich niet te beraden, want eigenlijk gaat het om een eenvoudige kwestie. Vaccins, de enige middelen om alle coronaproblemen weg te spuiten, zijn in aantocht. Als iedereen wordt gevaccineerd, herrijst Nederland. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als daar geen onnavolgbare, oeverloze medisch-ethische discussie over zou losbarsten.