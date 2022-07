Zeeuwse boeren: het zal nog lang onrustig blijven

column oscar garschagen Ik dacht even dat het om een sportkamp voor meno- en penopauze­ren­de vrouwen en mannen ging

Niets is zeker in het leven, behalve de dood en de belastingen, waarschuwde de Amerikaan Benjamin Franklin eeuwen geleden. Daar kan nu gerust de Green Deal van eurocommisaris Frans Timmermans aan toegevoegd worden. Dat moessons zijn Limburg overstroomden toen hij het EU-klimaatpakket presenteerde, zal hij toch niet hebben bedisseld met een weergod. Hoe dan ook staat vast we het nog lang over zijn ‘Fit for 55’ zullen hebben. Dat is de titel van zijn plannen om de Europese uitstoot van broeikasgassen te verlagen met 55 procent in 2030 en 0 procent in 2050.

16 juli