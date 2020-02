Zeeland wil groene koploper worden. Ik rekende op grootse plannen

Column Oscar Garschagen Sài Luó Sī Kài Érkè

7 februari Een echte vent ben ik blijkbaar niet, want ik kijk zelden naar ‘mannenzender’ RTL7. Zappend bleef ik daar zaterdag toch plakken bij De Leeuw van Zeeland. De leeuw is Léon Overdulve. Voor wie deze vijftiger nog niet kent: in dik tien jaar bouwde hij vanuit een bejaardenwoninkje in Serooskerke (W) een miljardenbedrijf op dat roestende boorplatforms ontmantelt of renoveert. Dit is een geweldig van matroos-tot-miljonairsverhaal waar nu een vierdelige documentaire van is gemaakt die - kijktip - gelukkig ook op pzc.nl te zien is.