Wijnranken op winderig Walcheren: Santé!

BBB: niet voor boerenbe­lan­gen alleen

,,Haha, ja iedereen denkt dat we alleen maar van de stikstof zijn, heus niet. We vinden cultuur ook heel belangrijk, alleen kregen we de kans niet om ook dát verhaal te vertellen”, lacht Antje Dees, de nummer twee van de BBB in het nieuwe Zeeuwse parlement. Behalve akkerbouwer in BBB-country Noord-Beveland is zij een kunstliefhebster en jarenlang drijvende kracht achter NUT, de 180-jaar oude vereniging voor muziek, dans en theater. Niet verwonderlijk dus dat de linksige cultuurparagraaf van het Zeeuwse BBB-programma uit haar pen kwam en zij daarmee ook landelijke media-aandacht (van NRC) kreeg.