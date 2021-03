Waarom zou je strategisch stemmen op een Zeeuwse kandidaat?

COLUMN OSCAR GARSCHAGEN Keu­zestress. De stemhulp slaat op tilt als je dan ook voor kernener­gie bent

26 februari Help dokter, ik heb last van keuzestress! Ik verzuip in de zee van tofu-zachte interviews met lijsttrekkers, stuntelig geacteerde tv-spots en millimeterende partijprogramma’s. Wie en wat te kiezen in het land van democratische overvloed met twee wat grotere en 38 splinterpartijen. Het lijkt hier wel Israël. Ooit was stemmen in driestromenland - links, rechts en christelijk - eenvoudig. Als je ouders, ooms en tantes rechts stemden, bleef er maar één dwarse smaak over.