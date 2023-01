Waarom waren de dijken zo zwak?

Column Oscar Garschagen Aangenaam wonen in een plant

Goh, ons huis is opeens een echte plant. Nee, geen gewas, maar een bedrijfje in elektriciteitsopwekking. De keuze uit de voertaal van onze nieuwe zonnepanelenapp bestond namelijk uit Chinees of Engels. Onze plant met achttien panelen draait op het ogenblik best lekker, we hebben sinds de installatie medio juni al bijna 500 euro verdiend, zonder te zweten. Als tijdelijke, zakelijke zonnepanelenhouders krijgen we ook nog de btw terug. Waarvoor dank aan iedere medebelastingbetaler. U begrijpt, de mediahysterie over wat warmer weer ging totaal aan ons voorbij.

22 juli