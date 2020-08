Waar wachten Zeeuwse burgemeesters eigenlijk nog op?

column oscar garschagen Zeeuws fruit(1)

24 juli Weg van de snelweg is het heerlijk stil bij de Bevelandse boomgaarden, geen coronaregels tartende toerist te bekennen. Zomerse schijn, want de appel- en perenpluk is donderdag begonnen. Bij het miljoenenbedrijf Vogelaar Fruitcultures met 150 hectare is de voorhoede van Poolse plukkers al aan het werk. Het leger van hedendaagse hannekemaaiers is pas eind augustus op volle sterkte, vertelt Martijn Vogelaar(48) die ik spreek over het onzinnige plan van CDA-leider Hugo de Jonge om de arbeidsmigratie naar Nederland af te remmen.