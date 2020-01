Verchinezend Vlissingen neemt het Zeeuwse voortouw met een verbod op een ontspoord, goddeloos gebruik

COLUMN OSCAR GARSCHAGEN Zeeuwse topzorg

9 januari ,,En? Nu ben je zeker blij dat jullie in Nederland zijn en niet ergens ver weg’’, vroeg een vriend die uit ervaring weet dat terugkeerders worstelen met inburgering. ,,Maar zitten jullie in Zeeland wel goed”, voegde hij er bezorgd aan toe. De import-Zeeuw in mij schoot meteen in de verdediging: ,,Hoezo?”