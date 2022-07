Nederlanders een nuchter volk, ammehoela

column oscar garschagen Vaak sloegen we zelf om in de golven, tot vermaak van badgasten

Zeeuwse zomers wekken altijd mijn verleden als Domburgse strandwacht (,,beter badman dan barman”) tot leven. Als badmannenbaas Erik de Lange op de hoge uitkijkpost bij de De Stenen Toko mij zijn krachtige verrekijker aanreikt, vlieg ik even een halve eeuw terug in de tijd. We turen naar een eenzame kleuter in de branding en even lijkt er bar weinig veranderd aan de Costa Domburgia, waar het silhouet van duinen, Watertoren en Badpaviljoen onaangetast is gebleven. Badmannen maken nog steeds dezelfde cynische grappen over lakse ouders die denken in het zwembad te zijn en ik herken de stille opluchting als de jonge vader alsnog toesnelt.

27 augustus