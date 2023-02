Mijn doodsangst voel ik opnieuw

column oscar garschagenFlatgebouwen die verkruimelen als droog brood. Vlechtstaal dat knakt als stro. Wanhopige overlevenden die als mieren graven in het puin. Als oerkrachten hun natuurlijke gang gaan, ontstaat er een hel waar hulpverleners en journalisten vaak als eersten in aankomen. Hun harde hersenschijven slaan onuitwisbare beelden op. Dat zijn opnames die je zelden op televisie ziet. Voor de huiskamers is de gewelddadige werkelijkheid van oorlogs- en natuurgeweld met vermorzelde lichamen, amputaties op straat, stervenden en zwaar gewonde kinderen te rauw. Maar zelfs de opgeschoonde verslagen in de tv-journaals uit Turkije en Oekraïne, ontwijk ik steeds vaker. Mijn herinneringen aan de oorlogen in het Midden-Oosten en de aardbevingen in China blijken nog allerminst vervaagd.