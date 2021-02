Knus en intiem, de mini-uitvaart als een nieuwe trend

column oscar garschagen Geen afgehakte arm lijkt vergeten in De Slag om de Schelde

18 december Liters bloed en tonnen Zeeuwse modder spatten van het filmscherm af. Geen afgehakte arm lijkt vergeten in De Slag om de Schelde. Zwaar artillerievuur en inslaande mortiergranaten doen bioscoopstoelen trillen. De angst van Canadese en Duitse soldaten, de rokerige stank in de gedigitaliseerde ruïnes van Zeeuwse stadjes en dorpen, de vertwijfeling van de bevolking nestelen zich in je hoofd op de premièredag in Cinecity. Beelden, die nadien beklijven in zonovergoten Vlissingen, de stad met talloze sporen van deze ‘hel op aarde’-episode.