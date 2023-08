Klimaatverandering goed voor de Walcherse wijnboer

Column Oscar Garschagen Bin jie noe bedonderd

,,Bin jie noe bedonderd? De nog jonge veeboer op Walcheren tikt op zijn voorhoofd als ik hem vraag of hij stopt met de koeien als hij zijn bedrijf kan verkopen voor 120 procent van de marktwaarde. Alsof emoties, gevoelens van gehechtheid aan land en beesten, zich laten afkopen met die stopbonus waarover het kabinet vandaag beslist. Toch wordt in Den Haag de zogeheten superplusregeling an offer they can’t refuse genoemd. Leuk gevonden, maar het is de vraag of ze op de ministeriële burelen hun filmklassiekers werkelijk kennen.