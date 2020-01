Karla had allang bij Op1 en Jinek gezeten

Column Oscar Garschagen Verchine­zend Vlissingen neemt het Zeeuwse voortouw met een verbod op een ontspoord, goddeloos gebruik

17 januari ‘Vuurwerkverbod Vlissingen’. De krantenkop voerde mij gisteren terug naar die bijzondere Chinese Nieuwjaarsnacht in 2014 toen in Shanghai opeens een algemeen vuurwerkverbod werd ingesteld. Waren we daarvoor verwend met pyrotechnisch toverwerk in de hemel, die nacht was het opeens stil en donker.