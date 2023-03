Kan je in BBB-geouwehoer wonen?

column oscar garschagen Borssele 2 en 3: Doch ‘t nie of Doch ‘t wel?

Fijne avondjes voor politici die pro kernenergie in Zeeland zijn, zijn de debatten van actiegroep Stroom naar de Toekomst niet. Kop van jut is hun rol. Maar wegblijven is ook geen optie. Het kabinetsplan voor nieuwe kerncentrales is immers in de komende jaren de belangrijkste kwestie voor Zeeland en dus ook de diep verdeelde Zeeuwse Staten.