‘Je moeder was in het kamp zo sterk als bamboe’

column oscar garschagen The Beatles: Get Back sleurt je terug in de tijd

The Beatles: Get Back over de nadagen van de meest invloedrijke band ter wereld, sleurt je onherroepelijk terug in de tijd. Al in de eerste van de 470 minuten lange documentaire op Disney Plus van regisseur Peter Jackson (Lord of the Rings en They Shall Not Grow Old) ben ik weer in 1964. Alle vermaningen van onze ouders ten spijt stonden mijn broertje en ik en alle jochies uit onze straat aan de Amstel om een glimp van de Fab Four op te vangen. De plekken langs de rivier waar we John, Paul, George en zieke Ringo-vervanger Jimmy Nicol heel even aanstaarden, kan ik blindelings vinden.

3 december