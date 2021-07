Ik dacht even dat het om een sportkamp voor meno- en penopauzerende vrouwen en mannen ging in plaats van een juridisch kunstwerk

column oscar garschagen Een ontspoorde schermutse­ling tussen driftige, verveelde tieners

2 april Het bloed uit de meswond boven mijn hartstreek sijpelde via buik en been mijn klomp in. ,,Lul, domme hufter, wat doe je nou’’, schreeuwde ik hevig geschrokken tegen vriend P., die ook bleek wegtrok. Of hij echt stak óf ik in zijn opgeheven mes viel, weet ik niet meer precies als ik in deze krant de kop lees ,,Schrikbarende toename van steekpartijen in Zeeland’’.