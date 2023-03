Hup, hup BBB open die dorpswinkels

column oscar garschagen Je loopt als toerist altijd wel een keer in de val

Het overkomt iedere toerist. Je wordt altijd wel eens genept. Is het niet door een taxichauffeur in Caïro wiens meter het zomaar begaf dan wel door twee fakepolitiemannen in Cancun die voor een vermeende overtreding 25 dollar eisten of anders, amigo, amiga, de bak in. Serieuzer was die keer dat ik mijn creditcard gebruikte in Harlem en er vervolgens 3000 geskimde dollars van mijn rekening werden afgeschreven voor een aggregaat in een dorp in de Dominicaanse Republiek. Pas maakten we in Wenen kennis met de eredivisie toeristen tillen.