Houden die vervloekte oorlogen dan nooit op?

De oorlog was toen voor velen een verdrongen herinnering. Ik herinner me ook geen grote herdenkingen, de hausse in monumenten moest nog losbarsten, boeiende boeken over Zeeland in ’40-’45 verschenen pas veel later. De wederopbouw had voorrang. Thuis in Veere ging het altijd over de oorlog, maar dan die in Indië waar mijn oma, moeder en tantes in de Jappenkampen zaten. Bloedstollende verhalen uit een andere wereld.